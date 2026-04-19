Робот-гуманоид в Китае побил мировой рекорд человека в полумарафоне Reuters: робот-гуманоид в Китае установил новый мировой рекорд в полумарафоне

Москва19 апр Вести.В Китае робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне. Как сообщает Reuters, в забеге на дистанции 21,1 километра участвовали более 300 роботов, один из них показал выдающееся время – 50 минут и 26 секунд.

Этот результат оказался примерно на семь минут быстрее рекорда, установленного легкоатлетом Джейкобом Киплимо в прошлом месяце в Лиссабоне.

Несмотря на впечатляющую скорость, забег не обошелся без инцидентов. Во время дистанции робот столкнулся с перилами и упал, вскоре после чего смог продолжить движение.

В марте китайский человекоподобный робот Bolt установил мировой рекорд, разогнавшись на беговой дорожке до 10 метров в секунду. Это имя робот получил от ямайского легкоатлета Усейна Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона, который установил мировой рекорд в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 9,58 секунды.