Робот вышел из строя во время танцевального шоу в Китае

Гуманоид сошел с ума на танцевальном шоу в Китае Робот вышел из строя во время танцевального шоу в Китае

Москва3 мая Вести.Робот-гуманоид вышел из строя во время танцевального шоу, которое проходило в Китае. Кадры взбесившегося андроида разлетелись по социальным сетям.

Инцидент произошел во время исполнения одного из номеров. В какой-то момент робот сбился с ритма и начал размахивать руками и ногами, словно пытался кого-то ударить.

Технические специалисты смогли вовремя оттащить андроида от девушек, которые, несмотря на испуг, продолжали танцевать. Гуманоид попытался сбежать, но через несколько метров упал на землю. Персонал принял решение отключить его.