Москва3 маяВести.Робот-гуманоид вышел из строя во время танцевального шоу, которое проходило в Китае. Кадры взбесившегося андроида разлетелись по социальным сетям.
Инцидент произошел во время исполнения одного из номеров. В какой-то момент робот сбился с ритма и начал размахивать руками и ногами, словно пытался кого-то ударить.
Технические специалисты смогли вовремя оттащить андроида от девушек, которые, несмотря на испуг, продолжали танцевать. Гуманоид попытался сбежать, но через несколько метров упал на землю. Персонал принял решение отключить его.