Москва8 авг Вести.В Будапеште необычный гость нарушил работу метрополитена. Раненый дикий кабан после прогулки по центру венгерской столицы спустился в метро, из-за чего пришлось эвакуировать пассажиров и временно останавливать работу линии. Об этом сообщила Будапештская транспортная компания (BKV).

В соцсети TikTok распространилось видео, на которых запечатлено, как дикий кабан заходит в булочную рядом со станцией метро, расположенной напротив здания венгерского парламента. После этого животное спускается по остановленному эскалатору прямо на платформу.

Животное ненадолго забралось в один из вагонов, но никто из пассажиров не пострадал. Затем дикий кабан покинул поезд, спустился по служебной лестнице, ведущей к путям, и прополз под ожидающим поездом. Сотрудники BKV немедленно эвакуировали и закрыли станцию, все пассажиры благополучно покинули территорию приводит заявление компании агентство MTI

Кабана удалось обезвредить сотрудникам службы чрезвычайных ситуаций. После поимки выяснилось, что он ранен. Ветеринара, вызванного на место, не устроило состояние животного — он принял решение застрелить его.

В беседе с порталом 24.hu пресс-секретарь Национальной охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари пояснил, что дикие кабаны представляют угрозу для человека. Именно поэтому в ситуациях прямого контакта наиболее безопасным способом действий он назвал отстрел животного.