Отец уронил младенца под поезд в Бангладеш, но смог его спасти Отец спас годовалого сына, упавшего на рельсы в Бангладеш

Москва1 мая Вести.Житель Бангладеш уронил своего годовалого сына под поезд, начавший движение со станции, но смог его спасти, никто не пострадал, сообщает бангладешское издание The Daily Sun.

По данным журналистов, ЧП произошло на станции Бхайраб, куда поезд прибыл с опозданием в полтора часа.

Семья не сошла вовремя на остановке. Отец с младенцем попытался поспешно выйти, когда поезд уже тронулся. Ребенок выскользнул у мужчины из рук и упал в зазор между поездом и платформой.

Как пишет издание, отец тут же спрыгнул вниз, обнял ребенка и прижался к платформе, поезд их не задел, и семья отделалась легким испугом.

Начальник местного железнодорожного полицейского участка в связи с инцидентом призвал пассажиров не пытаться садиться и прыгать с движущихся поездов.