Москва3 авгВести.В Забайкальском крае проводится проверка по факту поражения электрическим током несовершеннолетнего на железной дороге, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
ЧП произошло днем 3 августа на перегоне Новая – Маккавеево Забайкальской железной дороги.
Электрическим током травмирован 17-летний подросток, который поднялся на верх цистерны грузового поезда, чтобы перебраться через железнодорожный составговорится в публикации ведомства в Telegram-канале
Юноша задел электропровод и получил удар электрической дугой.
Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается необходимая помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".