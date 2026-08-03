Подросток госпитализирован после удара током на железной дороге в Забайкалье

Подростка ударило электродугой на железной дороге в Забайкалье Подросток госпитализирован после удара током на железной дороге в Забайкалье

Москва3 авг Вести.В Забайкальском крае проводится проверка по факту поражения электрическим током несовершеннолетнего на железной дороге, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ЧП произошло днем 3 августа на перегоне Новая – Маккавеево Забайкальской железной дороги.

Электрическим током травмирован 17-летний подросток, который поднялся на верх цистерны грузового поезда, чтобы перебраться через железнодорожный состав говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Юноша задел электропровод и получил удар электрической дугой.

Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается необходимая помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".