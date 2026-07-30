В Нижегородской области выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге СК начал проверку по факту гибели мужчины на Горьковской железной дороге

Москва30 июл Вести.В Нижегородской области следователи СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств ЧП на Горьковской железной дороге.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в MAX, вечером 29 июля на 38 км железной дороги на перегоне Балахна - Правдинск местный житель, ехавший на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна, был травмирован поездом.

В момент приближения поезда велосипедист был сбит с ног вихревыми потоками воздуха, создаваемыми от движения железнодорожного состава, и затянут к поезду, где получил смертельные травмы говорится в сообщении

Следственные органы начали проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).