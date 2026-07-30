Москва30 июлВести.В Нижегородской области следователи СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств ЧП на Горьковской железной дороге.
Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в MAX, вечером 29 июля на 38 км железной дороги на перегоне Балахна - Правдинск местный житель, ехавший на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна, был травмирован поездом.
В момент приближения поезда велосипедист был сбит с ног вихревыми потоками воздуха, создаваемыми от движения железнодорожного состава, и затянут к поезду, где получил смертельные травмыговорится в сообщении
Следственные органы начали проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).