В Нижегородской области 7 поездов задерживались после ДТП с грузовиком и поездом

В Нижегородской области грузовик столкнулся с локомотивом поезда В Нижегородской области 7 поездов задерживались после ДТП с грузовиком и поездом

Москва17 июл Вести.В Нижегородской области 7 пассажирских поездов задерживались после столкновения грузовика с локомотивом поезда. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура.

Предварительно, ночью 17 июля на ж/д переезде вблизи станции Каликино грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с локомотивом поезда.

Пострадавших нет. Повреждены локомотив и перевозимый на прицепе трактор. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В результате столкновения произошли задержки движения семи пассажирских поездов. В настоящее время движение на участке железной дороги восстановлено говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка.