Москва17 июлВести.В Нижегородской области 7 пассажирских поездов задерживались после столкновения грузовика с локомотивом поезда. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура.
Предварительно, ночью 17 июля на ж/д переезде вблизи станции Каликино грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с локомотивом поезда.
Пострадавших нет. Повреждены локомотив и перевозимый на прицепе трактор. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В результате столкновения произошли задержки движения семи пассажирских поездов. В настоящее время движение на участке железной дороги восстановленоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка.