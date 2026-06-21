СК выясняет причину травмирования женщины на ж/д перегоне под Новосибирском

В Новосибирской области женщина пострадала от наезда тепловоза, идет проверка СК выясняет причину травмирования женщины на ж/д перегоне под Новосибирском

Москва21 июн Вести.В Новосибирской области пострадала женщина, которая по неустановленным пока причинам находилась на железнодорожных путях. От наезда тепловоза она получила травмы, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По предварительным данным, вчера на перегоне между станциями Линево и Дорогино Западно-Сибирской железной дороги маневровым тепловозом травмирована женщина говорится в сообщении

Женщину доставили в больницу.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.