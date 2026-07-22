В Кировской области поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

СК проводит проверку после столкновения поезда и "Камаза" в Кировской области В Кировской области поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

Москва22 июл Вести.В Кировской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и поезд. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел у поселка Старцево Верхнекамского района. По предварительным данным, машинист пытался экстренно затормозить, однако избежать удара не удалось. Грузовик получил повреждения, водитель и пассажир травмированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Следователи организовали проверку по статье 263 УК РФ.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в публикации

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуально решение.