Прокуратура показала фото с места ДТП на переезде в Кировской области

Опубликованы кадры с места столкновения поезда и "Камаза" в Кировской области Прокуратура показала фото с места ДТП на переезде в Кировской области

Москва22 июл Вести.Приволжская транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места столкновения грузового автомобиля "Камаз" и поезда на железнодорожном переезде в Кировской области. Кадры появились в канале ведомства на платформе MAX.

Инцидент произошел на переезде у поселка Старцево Верхнекамского района днем 22 июля. По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика. Им оказывается необходимая помощь.

Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.