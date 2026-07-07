В Калининграде курьер на электровелосипеде выехал на пути и попал под поезд

Курьер на электровелосипеде попал под поезд в Калининграде В Калининграде курьер на электровелосипеде выехал на пути и попал под поезд

Москва7 июл Вести.В Калининграде курьер получил травмы после того, как выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в MAX.

Уточняется, что мужчина не заметил запрещающий сигнал светофора.

Мужчина на электровелосипеде выехал на пути перегона Калининград-Северный – Чкаловск-Западный на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом сказано в сообщении

После инцидента его госпитализировали. Движение пассажирских поездов нарушено не было.

По факту травмирования проводится прокурорская проверка.