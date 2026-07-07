Москва7 июлВести.В Калининграде курьер получил травмы после того, как выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в MAX.
Уточняется, что мужчина не заметил запрещающий сигнал светофора.
Мужчина на электровелосипеде выехал на пути перегона Калининград-Северный – Чкаловск-Западный на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездомсказано в сообщении
После инцидента его госпитализировали. Движение пассажирских поездов нарушено не было.
По факту травмирования проводится прокурорская проверка.