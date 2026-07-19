На склоне горы Эльбрус спасатели обнаружили мужчину и тело его 11-летнего сына

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело мальчика На склоне горы Эльбрус спасатели обнаружили мужчину и тело его 11-летнего сына

Москва19 июл Вести.В Кабардино-Балкарии на восточном склоне горы Эльбрус, около 4200 метров, спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело 11-летнего мальчика.

На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра "Лидер" МЧС России" отметили в региональном главке МЧС

В ведомстве уточнили, что из-за наступления темноты и сложных погодных условий эвакуацию пришлось перенести до утра 20 июля. Для транспортировки пострадавшего мужчины и погибшего ребенка планируется использовать вертолет частной компании.