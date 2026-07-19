Москва19 июлВести.В Кабардино-Балкарии на восточном склоне горы Эльбрус, около 4200 метров, спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело 11-летнего мальчика.
На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра "Лидер" МЧС России"отметили в региональном главке МЧС
В ведомстве уточнили, что из-за наступления темноты и сложных погодных условий эвакуацию пришлось перенести до утра 20 июля. Для транспортировки пострадавшего мужчины и погибшего ребенка планируется использовать вертолет частной компании.