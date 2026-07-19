Москва19 июлВести.Спасатели пока не могут добраться до мужчины и его сына, которые сорвались при восхождении на гору Эльбрус, передает Telegram-канал Mash. При падении мальчик погиб, его отец получил травмы.
[Пострадавшего], который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными ребрами и коленями продолжает ждать помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребенкаговорится в сообщении источника
ЧП произошло 19 июля, в воскресенье, на высоте более 4 тысяч метров на восточной вершине горы. К пострадавшим выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда и сотрудники центра "Лидер".
По некоторым данным, семья родом из Донецка, последние годы они проживали в Ставропольском крае.
Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, доклад о ее результатах будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.