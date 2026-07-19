Спасатели пока не могут добраться до сорвавшихся с Эльбруса мужчины и его сына

Спасатели все еще ищут отца и сына, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус Спасатели пока не могут добраться до сорвавшихся с Эльбруса мужчины и его сына

Москва19 июл Вести.Спасатели пока не могут добраться до мужчины и его сына, которые сорвались при восхождении на гору Эльбрус, передает Telegram-канал Mash. При падении мальчик погиб, его отец получил травмы.

[Пострадавшего], который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными ребрами и коленями продолжает ждать помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребенка говорится в сообщении источника

ЧП произошло 19 июля, в воскресенье, на высоте более 4 тысяч метров на восточной вершине горы. К пострадавшим выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда и сотрудники центра "Лидер".

По некоторым данным, семья родом из Донецка, последние годы они проживали в Ставропольском крае.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, доклад о ее результатах будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.