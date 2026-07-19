Спасатели нашли мужчину и тело подростка на восточном склоне Эльбруса

Отец и его погибший сын найдены на Эльбрусе, эвакуация начнется в понедельник Спасатели нашли мужчину и тело подростка на восточном склоне Эльбруса

Москва19 июл Вести.Поисково-спасательная операция на горе Эльбрусе, в которой разыскивался мужчина с его погибшим сыном, завершилась их обнаружением. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Они были найдены вечером воскресенья на высоте около 4 200 метров.

По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус написано в канале министерства

Эвакуацию спасатели смогут начать только в понедельник, 20 июля. Это связано с наступлением темного времени суток и погодных условий.

Уточняется, что транспортировка пострадавшего и погибшего будет произведена посредством вертолета.