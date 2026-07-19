Москва19 июлВести.Поисково-спасательная операция на горе Эльбрусе, в которой разыскивался мужчина с его погибшим сыном, завершилась их обнаружением. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.
Они были найдены вечером воскресенья на высоте около 4 200 метров.
По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбруснаписано в канале министерства
Эвакуацию спасатели смогут начать только в понедельник, 20 июля. Это связано с наступлением темного времени суток и погодных условий.
Уточняется, что транспортировка пострадавшего и погибшего будет произведена посредством вертолета.