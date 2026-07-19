Москва19 июлВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту гибели несовершеннолетнего на горе Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время проводится процессуальная проверка.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Фишману представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствахнаписано в канале ведомства
Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус сорвались отец и его 11-летний сын. Мужчина получил травмы, молодой человек скончался.