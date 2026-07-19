Главе СК Бастрыкину предоставят доклад о гибели несовершеннолетнего на Эльбрусе

Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка на Эльбрусе Главе СК Бастрыкину предоставят доклад о гибели несовершеннолетнего на Эльбрусе

Москва19 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту гибели несовершеннолетнего на горе Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Фишману представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах написано в канале ведомства

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус сорвались отец и его 11-летний сын. Мужчина получил травмы, молодой человек скончался.