Спасатель рассказал, с какого возраста дети могут подниматься на Эльбрус Спасатель Хаджиев рассказал, с какого возраста дети могут подниматься на Эльбрус

Москва20 июл Вести.Эльбрус – опасная гора для детей, чей организм еще полностью не сформировался; минимальный рекомендованный возраст для восхождения – от 14 лет. Об этом предупредил в беседе с ИС "Вести" первый заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

Таким образом он прокомментировал гибель 11-летнего мальчика на Эльбрусе. По словам спасателя, отцу ребенка, если бы он официально зарегистрировал свой маршрут в МЧС, не посоветовали бы совершать восхождение с мальчиком.

Мы бы ему категорически не советовали с ребенком идти на Эльбрус. Все-таки там высота, там опасности для ребенка - еще же организм не сформировался нормально. Погибшему ребенку 11 лет всего. Хотя бы с 14-16 лет только можно привлекать детей сказал Хаджиев

По данным из открытых источников, официального минимального возраста для восхождения на Эльбрус в России нет. Но на практике разные клубы и гиды устанавливают свои правила, опираясь на рекомендации экспертов.

19 июля на восточном склоне горы Эльбрус спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына. Эвакуация состоялась в понедельник, 20 июля. К поисково-спасательным работам привлекались 12 специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ, спасатели центра "Лидер" МЧС РФ и коммерческий вертолет.