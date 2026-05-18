Под Будапештом заяц прыгнул в лицо самокатчику и сбил его

Москва18 мая Вести.В городе Сазхаломбатта, который находится в окрестностях Будапешта, заяц сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Об этом сообщил венгерский телеканал Tények.

Животное неожиданно появилось на пути самокатчика и внезапно прыгнуло прямо в лицо человеку, тем самым сбив его с ног. Самокатчик был в защитной экипировке и шлеме, поэтому отделался лишь царапинами. Заяц тоже не пострадал, на видео видно, как он тут же убегает с дороги.

Пострадавший Даниел Ковач сказал, что в момент столкновения двигался со скоростью 35 километров в час.

Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю скзал мужчина

Ковач признался, что был поражен тем, что "такое вообще возможно".

В свою очередь, член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари объяснил Tények, что когда зайцы испытывают стресс, они способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Эксперт предположил, что конкретно этот зверь не сориентировался, откуда исходит угроза, поэтому прыгнул прямо на движущийся объект.

