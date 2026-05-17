Медведь напал на туриста в горах вблизи Софии Вблизи Софии найдено тело туриста после нападения медведя

Москва17 мая Вести.Турист погиб в результате нападения медведя в окрестностях болгарской столицы, сообщает Болгарское национальное радио. Тело мужчины с множественными ранениями обнаружили в субботу, 16 мая, рядом с одной из туристских хижин на горе Витоша.

Изначально предполагалось, что причиной гибели могли стать нападение собак, однако при осмотре места происшествия были выявлены следы взрослого медведя и медвежонка. Судебно-медицинская экспертиза совместно с заключением эксперта-охотоведа установили, что смерть наступила в результате атаки медведя.

Ранее в разных районах Болгарии фиксировались случаи нападений медведей на домашний скот и разрушения подсобных хозяйств, но фактов нападения на людей в окрестностях Софии до этого не регистрировали. По данным специалистов, в районе проживает примерно 15 медведей.