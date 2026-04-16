Ветеринар рассказал, как избежать трагедии при встрече с медведем Ветеринар Шеляков: при встрече с медведем не следует пытаться фотографировать

Москва16 апр Вести.При встрече с медведем нельзя пытаться сфотографировать или делать селфи с хищником. Об этом напомнил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в комментарии NEWS.ru.

Если вы увидели медведя, дайте ему спокойно доделать свои дела и уйти. Конечно, не рекомендуется приближаться, тем более делать селфи или фотографировать призвал Шеляков

Он пояснил, что медведь может проявить агрессию не только из-за страха, но и из-за того, что рядом с ним находится его потомство. Ветеринар также предупредил, что при встрече с медведем нельзя делать резких движений.

Если все-таки видно, что медведь вас заметил и идет на вас, начните отходить потихонечку назад. Не бегите. Не пытайтесь его чем-то спугнуть — зверь лесной сказал Шеляков

Он также отметил, что медведь, как и любое теплокровное животное, млекопитающие является переносчикам многих опасных заболеваний, в том числе и бешенства.

Появление медведей в черте города или на дачных участках, по словам Шелякова, связано с человеческой деятельностью и расширением городов. В частности, зверей привлекают свалки и легкодоступная пища.

В начале апреля стало известно, что медведь утащил одну из собак хакасской отшельницы Агафьи Лыковой.