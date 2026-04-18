Медведь напал на американских военных в Анкоридже – пришлось отбиваться газом

Москва18 апр Вести.Двое американских военнослужащих пострадали при столкновении с бурым медведем на тренировочной территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где в прошлом году состоялся саммит президентов РФ и США, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 16 апреля. В результате встречи с медведем военные получили травмы. Им пришлось применить слезоточивый газ против дикого зверя, пишет агентство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что представляет собой "дух Анкориджа".