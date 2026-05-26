Москва26 мая Вести.Медведей следует исключить из "Красной книги" Московской области в связи с тем, что они чаще стали представлять угрозу для людей. Такое предложение озвучил в беседе с ИС "Вести" кандидат биологических наук, автор канала о животных "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Он обратил внимание на рост численности медведей в регионе. По его мнению, это связано с большим количеством медведей в соседних областях, в частности, в Тверской и Ярославской.

В Московской области медведь занесен в "Красную книгу", охота на хищников запрещена. Таким образом, Подмосковье становится для зверя заповедником, считает эксперт.

В тех регионах, где ведется охота, медведь начинает опасаться человека — это ключевой момент… Я как раз выступаю за то, чтобы медведя вывести из "Красной книги" Московской области, но это не означает, что его надо обязательно перестрелять. Это означает, что в тех районах Московской области, где будет заметна высокая численность, следует регулировать численность этого хищника, потому что жизнь и здоровье человека превыше всего подчеркнул Глазков

Ранее случай нападения медведя на человека был зафиксирован в деревне Соколово городского округа Шаховская Московской области. У пострадавшего были диагностированы переломы костей и рваные раны лица.