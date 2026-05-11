Притворяться мертвым нельзя: развенчаны мифы о способах спастись от медведя Спасатель Вильчинская: притворяться мертвым при встрече с медведем нельзя

Москва11 мая Вести.Притворяться мертвым при встрече с медведем на самом деле нельзя, так как зверь различает по запаху, жив человек или мертв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поисковика-спасателя Яну Вильчинскую.

Медведь отлично различает запах живого и мертвого организма за много километров предупредила эксперт

Вильчинская также рассказала, что забираться на дерево тоже смысла нет, так как медведь лазает лучше человека. Поисковик отвергла и способы спасения с помощью крика или перцового баллончика: по ее словам, эти попытки только разозлят медведя.

Кроме того, она считает, что убегать при виде этого хищника тоже небезопасно, потому что животное в любом случае догонит.

Эксперт полагает, что чаще всего зверь сам уходит, когда замечает человека. По ее данным, реальная агрессия со стороны этого хищника – редкое явление.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что при встрече с медведем нельзя пытаться сфотографировать хищника или делать селфи с ним. По его словам, если медведь идет в вашу сторону, стоит "отходить потихонечку назад", не делая резких движений.