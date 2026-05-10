Биолог рассказал, как гадюка ведет себя перед нападением Герпетолог Дунаев: гадюка встает в стойку, предупреждая о нападении

Москва10 мая Вести.Гадюка предупреждает о нападении, вставая в стойку, изгибаясь зигзагом и подергивая кончиком хвоста, однако нападает она только в случае опасности, сообщило РИА Новости со ссылкой на герпетолога. Старшего научного сотрудника Зоологического музея МГУ Евгения Дунаева.

Встанет в стойку, согнув тело зигзагом, и делая выпады из нее в сторону неприятеля, шипит, подергивает кончиком хвоста. Но основная ее стратегия - убежать от человека, а не нападать на него сказал специалист

Он также отметил, что нападает змея только в случае опасности: например, если при ходьбе человек резко поставил ногу в паре сантиметров от гадюки.