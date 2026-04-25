Москва25 апр Вести.В Бещадских горах на юго-востоке Польши бурый медведь растерзал 58-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на экстренные службы республики.

Уточняется, что трагедия произошла 23 апреля в лесу близ деревни Полонна, когда женщина пошла собирать сброшенные оленьи рога. Некоторое время она находилась в сопровождении своего 27-летнего сына, но позже они разошлись в разные стороны и поддерживали связь по телефону.

В публикации говорится, что внезапно женщина закричала "Медведь!", затем связь прервалась. Сын бросился на ее поиски, но было слишком поздно. Он нашел ее без сознания и вызвал спасателей около 10:30. Из-за крутого рельефа и отсутствия точных координат чрезвычайные службы долго не могли добраться до пострадавшей. Прибывшие на место медики зафиксировали у погибшей тяжелые травмы головы.

Представитель местного лесничества Войцех Янковский дал комментарий в связи с инцидентом. По его словам, проснувшиеся после зимней спячки медведи повсюду ищут пищу и часто выходят к людям, в результате чего происходят трагические случаи.

Ранее стало известно, что двое военнослужащих армии США получили ранения при нападении бурого медведя на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.