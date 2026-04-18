AP: медведь ранил двух солдат США на базе на Аляске

На военной базе на Аляске медведь ранил двух военнослужащих США

Москва18 апр Вести.Двое военнослужащих получили ранения при нападении бурого медведя на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом пишет агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время тренировки по ориентированию на местности. В целях самозащиты военнослужащие применили против медведя перцовые баллончики.

Состояние пострадавших солдат на данный момент уточняется.

22 марта сообщалось, что пропавший две недели назад в национальном парке "Красноярские Столбы" экс-спецназовец Виктор Потаенков мог стать жертвой медведя.