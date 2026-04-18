Москва18 апрВести.Двое военнослужащих получили ранения при нападении бурого медведя на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом пишет агентство Associated Press.
Инцидент произошел во время тренировки по ориентированию на местности. В целях самозащиты военнослужащие применили против медведя перцовые баллончики.
Состояние пострадавших солдат на данный момент уточняется.
22 марта сообщалось, что пропавший две недели назад в национальном парке "Красноярские Столбы" экс-спецназовец Виктор Потаенков мог стать жертвой медведя.