Двое военных ВС Азербайджана ранены при взрыве мины на западе страны

Москва11 мая Вести.Двое военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения в результате взрыва мины, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Мухаммед Гусейнов и Кямиль Гафланов подорвались на мине при выполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел на территории Кельбаджарского района на западе Азербайджана.

Получивших ранения военных госпитализировали в ближайшее медучреждение, сейчас они находятся в стабильном состоянии. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее, в феврале этого года, военные России и Азербайджана обсудили сотрудничество двух стран.