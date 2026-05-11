Москва11 маяВести.Двое военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения в результате взрыва мины, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Мухаммед Гусейнов и Кямиль Гафланов подорвались на мине при выполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел на территории Кельбаджарского района на западе Азербайджана.
Получивших ранения военных госпитализировали в ближайшее медучреждение, сейчас они находятся в стабильном состоянии. По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее, в феврале этого года, военные России и Азербайджана обсудили сотрудничество двух стран.