Москва7 июн Вести.На бывшего депутата заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко напала стая бродячих псов. В результате мужчине пришлось накладывать несколько швов. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Сегодня эта проблема коснулась меня лично. Я сам люблю животных, и сегодня как раз гулял со своими собаками. Во время прогулки на нас напала дикая свора. В результате – укусы, несколько швов. написал Денисенко

После случившегося экс-депутат настаивает на пересмотре закона об ответственном обращении с животными.