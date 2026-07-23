Москва23 июл Вести.Для владельцев собак пород, которые считаются потенциально опасными, следует ввести лицензии. Такое мнение ИС "Вести" высказал депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов.

Думаю, что если вы собираетесь заводить собаку, которая может потенциально нанести летальный ущерб человеку, а перечень этих пород можно установить, то на таких собак необходимо выдавать лицензию, как выдают лицензию на оружие. Нам же не приходит в голову идея завести дома тигра или медведя, а он может быть дрессированный и очень добрый. Но почему-то медведя мы не заводим. Но собака, которая бывает куда опаснее некоторых тигров и медведей, может совершено спокойно бегать по участку или выбежать в поселок и напасть на ребенка