В Госдуму внесен законопроект о маркировке кошек и собак

В России могут ввести обязательную маркировку домашних животных В Госдуму внесен законопроект о маркировке кошек и собак

Москва28 апр Вести.Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных, а также введении единого реестра, в то же время правительство в своем отзыве рекомендовало продолжать работу по этому вопросу в рамках схожего законопроекта, уже внесенного ранее, следует из думской электронной базы.

Согласно законопроекту, изменить планируется закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Владельцев хотят обязать регистрировать и маркировать своих питомцев, а сведения о домашних животных будут размещаться в специальном перечне, который определит правительство РФ.

Принятие проекта федерального закона позволит создать единый реестр домашних животных Российской Федерации, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам сказано в пояснительной записке

Как подчеркивается в отзыве правительства РФ, в 2025 году кабмин уже поддержал и рекомендовал доработать другой схожий законопроект, поэтому дальнейшую работу по соответствующему вопросу следует продолжить в рамках рассмотрения указанного проекта федерального закона.

Ранее Российская кинологическая федерация (РКФ) выступила с предложением ввести обязательную регистрацию домашних животных.