В Ростовской области просят законодательно ограничить число питомцев в квартирах

Москва17 апр Вести.В Ростовской области депутаты попросили федеральные власти установить порог численности домашних питомцев в многоквартирных домах, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение было принято в пятницу на заседании парламента Ростовской области​​​.

Депутаты донского парламента просят установить необходимые нормы на федеральном уровне, включая верхний порог по количеству питомцев в зависимости от площади жилья говорится в материалах

Поводом к принятию ограничительных мер стали частые жалобы граждан по поводу ненадлежащего содержания домашних питомцев в соседских квартирах, где зачастую живут 15-20 кошек или собак.