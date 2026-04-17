Москва17 апрВести.В Ростовской области депутаты попросили федеральные власти установить порог численности домашних питомцев в многоквартирных домах, передает РИА Новости.
Соответствующее обращение было принято в пятницу на заседании парламента Ростовской области.
Депутаты донского парламента просят установить необходимые нормы на федеральном уровне, включая верхний порог по количеству питомцев в зависимости от площади жильяговорится в материалах
Поводом к принятию ограничительных мер стали частые жалобы граждан по поводу ненадлежащего содержания домашних питомцев в соседских квартирах, где зачастую живут 15-20 кошек или собак.