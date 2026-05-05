Москва5 мая Вести.Надо говорить не только о защите животных от агрессии и бессердечия людей, но и о защите людей от животных, так как главное – человек, а не собака. Об этом ИС "Вести" заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя инициативу в 10 раз увеличить штрафы за выброшенных на улицу животных.

По ее словам, на улицах сейчас находятся до миллиона бездомных собак.

Сейчас мы каким образом, если животное не промаркировано, сможем наказать его хозяина? … Поэтому начинать надо с другого. Не надо вот так несистемно подходить к этой проблеме, потому что, начиная с 2019 года после того, как был принят закон об обращении с животными, у нас 670 тысяч детей пострадало, всего более 2,5 миллиона граждан. И если уж говорить о защите, то надо говорить и о защите, не только о защите животных от агрессии людей и от бессердечия людей, но и о защите людей, от животных прежде всего. Все-таки главное для нас человек, а не собака, согласитесь сказала Останина

Ранее заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных, а также о введении единого реестра.