Москва4 июн Вести.Бездумное желание иметь собаку, продиктованное сиюминутным порывом, приводит к тому, что животное становится жертвой безответственности человека и оказывается на улице. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Она отмечает, что решение о приобретении домашнего животного не должно быть импульсивным. При этом, перенимая международный опыт, следует разработать и внедрить образовательные программы для будущих владельцев животных. Эти программы должны детально освещать все аспекты ответственности перед питомцами, включая практические навыки ухода и базовые знания о лечении. Только такой системный подход может привести к позитивным сдвигам.

Вы знаете, много работая с этой темой, мы приходим к тому, что, хаотичное желание "хочу собачку" как для ребенка, впрочем, так и для взрослого человека, часто заканчивается тем, что животное оказывается на улице. Здесь мало зарегистрировать собаку и поставить чип. Существует международная практика, к которой, наверное, мы все-таки придем, когда образовывают владельца, когда он проходит специальный курс владельца по уходу за животным ... Какое огромное количество животных остается бездомными после того, когда дачный сезон заканчивается, и летние приступы любви к животным заканчиваются, и животных оставляют на улице. Если бы человек, заведя собаку, прошел бы достаточно длительные процедуры обучения, регистрации и так далее, этого бы не происходило сказала Шаройкина

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал противников закона о защите людей от бездомных животных. По его словам, люди, выступающие против законопроекта о бездомных животных, должны поставить на чашу весов жизни людей и животных.