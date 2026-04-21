Москва21 апр Вести.Чаще всего заражение человека бешенством в России происходит от укуса собаки или кошки, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

они инфицируются от диких плотоядных животных отметила доктор

Заражение людей происходит от укуса или царапины болеющим животным.

Семейкина напомнила, что бешенство острое вирусное заболевание со стопроцентной смертностью от него.