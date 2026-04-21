Москва21 апрВести.Чаще всего заражение человека бешенством в России происходит от укуса собаки или кошки, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
Заражение людей происходит от укуса или царапины болеющим животным.
Семейкина напомнила, что бешенство острое вирусное заболевание со стопроцентной смертностью от него.