Ветврач Романова: домашним питомцам нельзя есть грызунов и насекомых

Москва18 апр Вести.Если кошка или собака съест птицу или грызуна, это может привести к заражению глистами, сальмонеллезу или внутреннему кровотечению. А поедание некоторых насекомых способно вызвать опасный отек. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Юлия Романова.

Съесть здоровую птицу или мышь — естественная история для кошки, но это риск заражения глистной инвазией или сальмонеллезом. Главная опасность — если птица или грызун были отравлены химикатами (зоокумаринами), тогда у питомца начнется внутреннее кровотечение пояснила специалист

По словам Романовой, степень угрозы при поедании насекомых зависит от их вида.

При этом самую большую опасность представляют пчелы и осы. Их укус в рот или глотку вызывает сильный отек, который может перекрыть дыхание животному.