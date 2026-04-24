Москва24 апр Вести.Водобоязнь, приступы тревоги являются основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

Она добавила, что заболевший умирает через несколько дней от паралича дыхания или остановки сердца. Лучшей защитой от бешенства является вакцинация, эффективного лечения от него не существует. Все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным должны немедленно обратиться к врачу.