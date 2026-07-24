В России рассказали, что может предотвратить инциденты с нападением собак Депутат Самокиш: учет животных позволит предотвратить инциденты с нападениями

Москва24 июл Вести.Обязательный учет питомцев может предотвратить инциденты с нападением агрессивных собак. Такое мнение ИС "Вести" высказал один из авторов законопроекта по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак, депутат Госдумы Владимир Самокиш.

Владельцы собак, особенно опасных пород, часто ведут себя достаточно безответственно. Что касается решения проблемы в целом, то мы подготовили законопроект, согласно которому должен быть учет всех животных, которые находятся у владельцев. Для чего это нужно? Если мы будет проводить разбирательство по инциденту, то у следователей возникнет вопрос, как идентифицировать собаку и ее принадлежность конкретному владельцу отметил политик

Самокиш указал, что нередко владельцы животных, которые напали на кого-то, стараются снять с себя ответственность.

Во избежание этого мы разработали законопроект, который прошел уже все экспертизы в правительстве. Учет животных нужен, чтобы система работала таким образом, что административные взыскания очень легко можно было бы было налагать, идентифицируя собаку и ее владельца. Чтобы каждый раз владелец, который идет без поводка или без намордника с серьезной собакой, понимал, что он может быть наказан на достаточно серьезные деньги. Видим выход именно здесь заявил он

Парламентарий добавил, что общественное порицание в громких историях с нападением собак не дает результата.

Мы можем много рассуждать над тем, какие владельцы собак безответственные. Но мы понимаем, что в автоматическом режиме через общественное порицание у нас, к сожалению, не сработало. Надо это признать уже откровенно. И сказать, что пока не будут нормально у нас действовать административные наказания, такие ситуации будут периодически происходить констатировал он

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