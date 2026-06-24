Москва24 июн Вести.В Госдуму в ближайшее время направят законопроект, который обяжет проводить сделки с недвижимостью через нотариуса. Перед этим инициативу обсудят на 140-м заседании Московской областной думы, пишут "Известия".

Нотариальное сопровождение сделок с недвижимостью возможно уже сейчас. Однако обязательными оно является не для всех видов соглашений. Так, с 2016 года обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению доли в праве общей собственности, распоряжению имуществом под опекой, а также продажи недвижимости, которая принадлежит несовершеннолетним или лицам с ограниченной дееспособностью, соглашения о разделе общего имущества супругов и брачные договоры, а с 2024 года – договор дарения жилья.

Теперь законодатели предлагают в обязательном порядке удостоверять все виды сделок с недвижимостью между физическими лицами. Это, по их мнению, позволит снизить риски и защитить права собственников. Особенно это актуально на фоне недавних случаев с имущественными операциями.

Нотариус имеет больше возможностей получить и проверить информацию, оценить документы, состояние сторон. В случае нотариального сопровождения вероятность потерять имущество и признать сделку недействительной ничтожно мала пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Кроме того, мера позволит застраховать расчеты через публичный депозит. Это значит, что деньги покупателя не уйдут к мошенникам до регистрации.