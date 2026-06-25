Сделки иноагентов могут начать фиксировать у нотариуса в РФ Минюст предложил фиксировать сделки иноагентов у нотариуса

Москва25 июн Вести.Сделки тех, кто обладает статусом иноагента в России, могут начать фиксировать у нотариусов. Такое предложение озвучил замглавы Минюста РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он отметил, что сегодня при помощи дарения, переуступки или заключения брачного договора иноагенты фиктивно передают все свои права третьим лицам.

И, соответственно, уходят от влияния этого формата, применения этого специального счета. Поэтому мы... предлагаем определить ценовую определенную форму сделки. Наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариусов... Это первое, что мы в этом году будем предлагать как изменение нашего законодательства добавил Свириденко

Специальные счета, о которых идет речь, были введены 1 марта 2025 года. На них должны зачисляться доходы иноагентов от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта; проценты по вкладам; доходы от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды; а также вознаграждения или иные платежи, например, авторские отчисления.