В Минюсте указали на получение иноагентом Макаревичем доходов от третьих лиц Минюст РФ уличил иноагента Макаревича в получении доходов через посредников

Москва25 июн Вести.Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) получает доходы через посредников, на его спецсчету лежит не более 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свидиренко.

На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч. Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего там лишь 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом сказал Свидиренко во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме

Замглавы минюста отметил, что Макаревич, судя по всему, переоформил свои доходы и получает деньги через третьих лиц.

В марте 2025 года в России открыли более 500 специальных рублевых счетов для иноагентов. На эти счета они могут получать выплаты от доходов: за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов, за сдачу в аренду и продажу недвижимости и транспорта, а также проценты по вкладам или проценты от долевого участия.