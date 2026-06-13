Москва13 июн Вести.В России заметно понизилось число иноагентов и юридических лиц, которые спонсировались иностранными государствами. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Сенатор привел слова заместителя министра юстиции Олега Свириденко, который подтвердил сокращение численности иноагентов в стране.

Он рассказал, что численность иноагентов и юрлиц, которые были внесены в реестр, сократилась. Не потому что мы там очень хорошо работаем, а потому что была пресечена их деятельность: многие юрлица были закрыты, а часть иноагентов, которая входила в состав этих юрлиц, тоже прекратила свою деятельность... Они фактически перестали существовать на территории нашей страны отметил Владимир Джабаров

Политик добавил, что в этой сфере остаются темы, требующие детальной проработки законодательных органов власти.