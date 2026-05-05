Совбез РФ: в России начали отказываться от "теневой" иностранной рабочей силы

Работодатели стали отказываться от "теневой" иностранной рабочей силы Совбез РФ: в России начали отказываться от "теневой" иностранной рабочей силы

Москва5 мая Вести.Половина иностранных работников в России относится к квалифицированным специалистам. Об этом сообщили журналистам в Совете безопасности (СБ) РФ.

Там отметили, что работодатели в стране все чаще отказываются от привлечения "теневой" иностранной рабочей силы.

Согласно статистическим данным, увеличилось количество иностранных граждан с действительными документами для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а работодатели все чаще отказывались от теневого привлечения иностранной рабочей силы говорится в сообщении

По данным Совбеза, число иностранцев, имеющих разрешение на работу в РФ, выросло на 36,9% — до примерно 214 тысяч человек. Из них почти половина — квалифицированные (15,8 тысячи) и высококвалифицированные специалисты (88,1 тысячи).

Ранее в Минобнауки рассказали, что российское образование является востребованным у иностранных студентов.