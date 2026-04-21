"Известия": найм мигрантов из безвизовых стран рекордно снизился в РФ

Москва21 апр Вести.Число выданных документов, позволяющих иностранцам из безвизовых стран жить и работать в России, уменьшилось в первом квартале 2026 года на 22% в годовом выражении. Такое падение стало рекордным с 2021 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным статистики ЕМИСС, если в первом квартале 2025 года иностранным гражданам было выдано 606,1 тыс. патентов, то в этом году за январь, февраль и март этого года иностранцам выдали почти 475 тыс. патентов.

"Известия" отмечают, что наибольшее число патентных мигрантов работают в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и Приволжском федеральном округе. Среди регионов по этому показателю лидируют Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в мае в Госдуме планируют принять закон об ужесточении контроля за мигрантами. Володин также напомнил о реализации норм федерального закона, который расширил полномочия полиции в сфере миграционного контроля.