Москва5 маяВести.В первом квартале текущего года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.
По данным ведомства, основную часть миграционного потока (72,4%) составляют граждане стран СНГ.
В первом квартале 2026 года в Российскую Федерацию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданстваговорится в сообщении
Также в Совбезе отметили снижение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом выросло количество решений об аннулировании ВНЖ — почти на 90% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
В результате, по данным СБ РФ, общее число иностранцев с разрешениями на временное проживание и видом на жительство составило 72,6 тысячи и 581 тысячу человек соответственно.