В Россию стало въезжать меньше иностранцев Совбез РФ сообщил о снижении числа въезжающих в страну иностранцев

Москва5 мая Вести.В первом квартале текущего года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

По данным ведомства, основную часть миграционного потока (72,4%) составляют граждане стран СНГ.

В первом квартале 2026 года в Российскую Федерацию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства говорится в сообщении

Также в Совбезе отметили снижение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом выросло количество решений об аннулировании ВНЖ — почти на 90% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В результате, по данным СБ РФ, общее число иностранцев с разрешениями на временное проживание и видом на жительство составило 72,6 тысячи и 581 тысячу человек соответственно.