Сократилось количество граждан США, приезжающих в Россию Количество приезжающих в Россию граждан США сократилось на 4%

Москва8 авг Вести.Количество граждан США, въезжавших в Россию в январе-июне 2026 года, сократились почти на 4% в годовом выражении, сообщает ТАСС.

В частности, за это время российскую границу пересекли 7152 американца, что на 278 человек меньше, чем в январе-июне 2025 года, когда в Россию прибыли 7430 американских граждан.

Наиболее распространенными целями визитов стали туризм (2950 человек), частные поездки (2635 человек) и бизнес (1097 человек).

Для осуществления трудовой деятельности в Россию прибыли 307 граждан США, с целью обучения - 32 гражданина. При этом 115 въехавших числились как обслуживающий персонал, а 16 проследовали через Россию транзитом.

Между тем 6629 граждан США прибыли в Россию самолетами, автомобильным транспортом и в пешем порядке границу пересекли 291 и 215 человек соответственно.

Въезд граждан США в Россию возможен только при наличии визы, оформляемой по приглашению, и персонального QR-кода из системы RuID. Прямые авиарейсы между странами отсутствуют, туристам нужны пересадки в третьих странах.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин рассказал, что целые семьи из Европы из США переезжают в Россию ради права на сохранение традиционных ценностей.