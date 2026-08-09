РИА Новости: в 2026 году в Россию приехали почти 14,5 тысячи граждан Украины

Названо число въехавших в 2026 году в Россию украинцев РИА Новости: в 2026 году в Россию приехали почти 14,5 тысячи граждан Украины

Москва9 авг Вести.Более 14 тысяч граждан Украины прибыли в Россию с начала 2026 года. Основная часть визитов носила частный характер, при этом около 50 человек въехали на территорию страны в туристических целях.

По данным за первое полугодие 2026 года, государственную границу России пересекли 14 473 украинца. Из них почти 14 тысяч совершили поездки в частном порядке, а 429 человек указали целью визита деловую поездку, сообщает РИА Новости по итогам анализа данных статистики.

За тот же период 70 человек приехали в РФ по рабочим вопросам, 62 – для учебы, а 48 человек посетили Россию в качестве туристов.

Подавляющее большинство украинцев прибыли в страну воздушным транспортом – 14 301 человек. Автомобильные пункты пропуска пересекли 136 человек, в пешем порядке – 36.

В первом квартале 2026 года на территорию России прибыли более 5,6 тысячи граждан Украины, год к году этот показатель вырос на 214 человек.