Овечко рассказал, что многие украинцы бегут с Запада в РФ из-за суровых реалий Овечко: пожившие на Западе украинцы захотели переехать в Россию

Москва16 мая Вести.Уехавшие в западные страны украинцы после знакомства с реалиями жизни в них стали проявлять интерес к переезду в Россию, заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, после начала спецоперации украинцы поехали на Запад, но выяснив, что там, "мягко говоря, плохо, они стали говорить, что хотят переехать".

Либо в бывший регион проживания, либо куда-то на территорию России, где в рамках Советского Союза пользовались полной свободой передвижения, и, возможно, есть где-то родственники. Не важно, в Москве или на Дальнем Востоке сказал дипломат

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года в Россию приехали более 5,6 тыс. украинцев.