Выросло число граждан США, приезжающих в Россию ТАСС: более 2,7 тыс. граждан США посетили Россию за январь-март 2026 года

Москва16 мая Вести.Более 2 740 американских граждан посетили в Россию в период с января по март этого года, что почти на 190 человек больше, чем в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что в первом квартале 2026 года в РФ въехали 2 743 гражданина США, почти половина из них (1 027) с целью туризма. Еще 861 американец приехал в Россию с частной целью, 540 – с деловой, 87 прибыли в качестве обслуживающего персонала, а шесть проехали транзитом.

Как пишет агентство, по сравнению с прошлым годом, число въехавших в Россию за три месяца граждан США увеличилось: с января по март 2025 года в РФ прибыли 2 556 американцев. Туризм также был основной целью визита в страну.

Ранее заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что целые семьи из Европы из США переезжают в Россию ради права на сохранение традиционных ценностей.