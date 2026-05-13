Москва13 маяВести.Импорт лекарств из США в Россию вырос более чем в 300 раз в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
Агентство пояснило, что рост в сотни раз в марте объясняется минимальными значениями в феврале.
Такая торговая динамика объясняется тем, что в феврале поставки лекарств из Штатов упали до исторического минимума — 10 тысяч долларов. Месяц спустя — в марте — Россия ввезла американские лекарства на 3,4 миллиона долларов. Таким образом, сумма поставок взлетела в 334 раза за месяцговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию.