Россия приняла более 2,5 млн человек, укрывавшихся от киевского режима

МВД РФ: Россия приняла более 2,5 млн человек, укрывавшихся от нацистов Украины Россия приняла более 2,5 млн человек, укрывавшихся от киевского режима

Москва27 мая Вести.За последние несколько лет Россия приняла на своей территории более 2,5 млн человек, укрывавшихся от украинских нацистских преступников. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров.

По его словам, 109 тыс. человек из них получили временное убежище, 79 тыс. – получили разрешение на временное проживание и вид на жительство, а более 4 тыс. – получили гражданство РФ.

Только за последние годы мы приняли более чем 2,5 млн человек, укрывшихся в нашей стране от уничтожения украинскими нацистами сказал Егоров на Международном форуме по безопасности

Он подчеркнул, что, по данным ООН, Россия входит в топ стран по приему иностранных граждан. Так, за 2025 год страну посетило более 9 млн иностранцев. При этом для МВД РФ вопросы противодействия нелегальной миграции остаются стратегически важными, так как правонарушения вызывают широкий общественный резонанс, демонстрируют открытое пренебрежение общепринятым в российском обществе нормам поведения и провоцирует повышение уровня межнациональной напряженности.

5 мая в аппарате Совета безопасности РФ заявили, что в первом квартале текущего года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.