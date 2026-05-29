МВД: все больше европейцев хотят получить гражданство России

Москва29 мая Вести.Число граждан европейских стран, желающих получить российское гражданство, продолжает расти. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности МВД России Алексей Егоров.

По его словам, увеличение числа заявок связано в том числе с действием специальных программ и указов президента России.

Конечно, растет. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются сказал Егоров в кулуарах Международного форума по безопасности

Он также отметил, что в России реализуются меры поддержки иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также программы переселения граждан, представляющих интерес для страны.

Ранее сообщалось, что для жителей Приднестровья упростят получение российского гражданства.